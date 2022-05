Advertising

LA NAZIONE

La presentazione dello speciale festival "" ieri mattina a Montespertoli Due voci uniche della lirica italiana di inizio Novecento e che grazie ai comuni cui sono legati, Montespertoli e Lastra a Signa, continuano a vivere nella ...In questo 2022 si celebrano i 150 anni dalla nascita di, nato a Montespertoli il 29 luglio 1872 e per le candeline dell'interprete, il Comune ha organizzato un grande cartellone di ... Amedeo Bassi a 150 anni dalla nascita Presentato il cartellone delle iniziative che ravviveranno l’estate montespertolese a partire dal 28 maggio e fino al 7 agosto ...L’eredità culturale e artistica del grande tenore in un festival ancora più ricco di appuntamenti. Una mostra per ’La Fanciulla del West’ ...