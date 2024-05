Pentathlon moderno - World Cup | Rinaudo in finale a Sofia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Arrivano buone notizie per l’Italia da, dove è in corso la quarta tappa diCup di. Aliceha infatti conquistato l’accesso alla, chiudendo in ottava posizione con 1048 punti nella semiB, mentre al comando c’è la tedesca Annike Zillekens con 1056. Nella semiA, invece, miglior punteggio per la svedese Marlena Jawaid con 1059. Lafemminile è in programma domenica 12 maggio a partire dalle ore 9.00, quando Aliceripartirà dai 220 punti conquistati nel Ranking Round di scherma. Questa mattina si è svolto anche il Ranking Round maschile in vista delle semifinali e finali in programma domani: Giorgio Micheli ha terminato con 215 punti, Roberto Micheli a ...

