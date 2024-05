L’autofiction di Emiliano sotto il fuoco delle domande in Commissione Antimafia 

Commissione Antimafia, Michele Emiliano: “Le regole le facciamo noi” - commissione Antimafia, Michele emiliano: “Le regole le facciamo noi” - Durante un’audizione di fronte alla commissione parlamentare Antimafia, il presidente della Regione Puglia, Michele emiliano, ha ribadito con fermezza la sua posizione riguardo a un incontro avvenuto ...

Bari: Verini (Pd), 'audizione Emiliano prova pochezza e inconsistenza destra' - Bari: Verini (Pd), 'audizione emiliano prova pochezza e inconsistenza destra' - Roma, 10 mag. (Adnkronos) - “L’audizione del Presidente della Puglia emiliano è stata importante perché ha confermato e fatto toccare con mano quanto forti e costanti siano stati in questi venti anni ...

Audizione Emiliano in Commissione Antimafia: ''Non coinvolto in alcuna indagine'' - Audizione emiliano in commissione Antimafia: ''Non coinvolto in alcuna indagine'' - Il presidente della Regione Puglia è stato ascoltato oggi a Roma. Per Saverio Congedo (FdI): ''Intervento deludente. Stefanazzi (PD): ''Vergognoso tiro al bersaglio''.