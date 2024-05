Carabinieri arrestano spacciatore a Pisa | 180 grammi di cocaina sequestrata

(Di venerdì 10 maggio 2024), 10 maggio 2024 - Nella notte scorsa, idella Compagnia dihanno compiuto un importante arresto nel contesto dei loro servizi di controllo del territorio. Durante una perlustrazione nel centro città, i militari della Sezione Radiomobile hanno notato un individuo che, con un comportamento sospetto, si spostava su una bicicletta lungo una strada cittadina. La situazione ha sollevato i sospetti dei, che hanno proceduto a una perquisizione personale del soggetto. Ciò che è emerso ha confermato i loro timori: l'uomo era in possesso di oltre 170 dosi di, con un peso totale di circa 180. Ma le sorprese non sono finite qui. Estendendo la perquisizione al domicilio dell'arrestato, ihanno fatto una scoperta ancor più ...

I Carabinieri della Compagnia di Pisa , impegnati in un servizio mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti e della criminalità diffusa , hanno denunciato in stato di libertà tre individui nell'ambito di un'azione ad "alto ...

Ruba in un supermercato a Pisa, arrestato - Ruba in un supermercato a pisa, arrestato - I carabinieri di pisa hanno tratto in arresto una persona per furto. Nello specifico, a pisa, i militari sono intervenuti nei pressi di un supermercato, ...

Maltratta la compagna minacciandola di morte e picchiandola: arrestato - Maltratta la compagna minacciandola di morte e picchiandola: arrestato - Nella tarda mattinata dell’8 maggio a Lucca, i carabinieri della locale stazione unitamente ai colleghi della sezione radiomobile, in ottemperanza ad un decreto di sospensione di un ordine di ...

Botte e violenze psichiche contro la compagna. Denunciato un 40enne - Botte e violenze psichiche contro la compagna. Denunciato un 40enne - carabinieri denunciano uomo per maltrattamenti fisici e psichici contro compagna, limitando la sua libertà. Secondo caso simile in pochi giorni nella zona del Cuoio, con intervento della Procura di Pi ...