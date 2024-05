È un ospizio che imbraccia le armi | Veneziani su Europa e guerra cita Limonov - ma scivola nella rassegnazione

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag – “Non vi sembra velleitario questo Occidente in tuta militare che si prepara allae al riarmo quando è interiormente disarmato e demotivato?”, se lo è chiesto su La Verità di oggi Marcello. Una domanda che in parte presuppone già una risposta e che soprattutto sembrare in un certo fatalismo, ma che apre anche a diversi interrogativi. L’e i venti disecondoIl conflitto fra Russia e Ucraina ha risvegliato qualcosa di profondo nei popoli d’, quell’orizzonte dellae della storia – che poi è lo stesso – forzatamente estirpato dallo spirito europeo. Bene fa, però, a ricordare come lasul suolo europeo non l’abbia riportata ...