Marzabotto choc: un vitello in palio al torneo di briscola! L’Oipa e l’Ausl intervengono e il premio viene cambiato con dei buoni-spesa - marzabotto choc: un vitello in palio al torneo di briscola! L’Oipa e l’Ausl intervengono e il premio viene cambiato con dei buoni-spesa - No vabbè: a marzabotto (Bo), un bar aveva messo in palio addirittura un vitello come primo premio per una gara di briscola! Lo denuncia l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) che, ...