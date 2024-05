(Di venerdì 10 maggio 2024) Non sono passate inosservate le recenti dichiarazioni fatte danei confronti diDe. A distanza di tempo da quelle rivelazioni, il ballerino è tornato a parlare sui rapporti con l’ex collega e un tempo. “Io loper unlo” – Noto al pubblico di Mediaset per la L'articolo

Negli ultimi giorni hanno fatto molto discutere alcune dichiarazioni rilasciate dal ballerino e coreografo Marcello Sacchetta , che per diversi anni ha fatto parte del cast del talent show show Amici di Maria De Filippi. Marcello , per varie edizioni ...

Insieme hanno condiviso una esperienza lavorativa molto importante come quella della conduzione del pomeridiano di “Amici di Maria De Filippi”. Ma venendo anche dal mondo della danza si conoscevano già prima. Proprio come due fratelli. Ed è proprio ...

Amici, Marcello Sacchetta su Stefano De Martino: “Io lo spazio per un amico lo trovo sempre” - Amici, marcello sacchetta su Stefano De Martino: “Io lo spazio per un amico lo trovo sempre” - Non sono passate inosservate le recenti dichiarazioni fatte da marcello sacchetta nei confronti di Stefano De Martino. A distanza di tempo da quelle ...

Stefano De Martino, la brutta figura con il collega e amico di una vita: gesto inaspettato - Stefano De Martino, la brutta figura con il collega e amico di una vita: gesto inaspettato - Stefano De Martino sembra non aver avuto un atteggiamento positivo con un amico di una vita: il gesto sorprende tutti.

Marcello Sacchetta su Stefano De Martino: "Non mi ha mai risposto" - marcello sacchetta su Stefano De Martino: "Non mi ha mai risposto" - marcello sacchetta ha parlato di com'è cambiato il rapporto da Stefano De Martino da quando ha iniziato la sua carriera in tv: prima erano molto amici, ora non si sentono più ...