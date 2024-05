Eternit - la Cassazione annulla la condanna a Schmidheiny Le ricadute sugli altri processi e il rischio prescrizione

(Di venerdì 10 maggio 2024) C’è un verdetto dellache potrà avereimportanti suiscaturiti dall’inchiesta avviata dalla procura di Torino dopo la sentenza della Suprema corte che dichiarò tutto prescritto e mise un blocco ai risarcimenti nel 2014. Gli ermellini hannoto, rinviando gli atti alla Corte d’appello, la prima delle condanne per omicidio colposo inflitte all’industriale svizzero Stephan, quella a un anno e otto mesi pronunciata in secondo grado proprio nel capoluogo piemontese. Il fascicolo riguarda, in particolare, la morte di Giulio Testore, dipendente dello stabilimento Sacadi Cavagnolo (Torino), avvenuta nel 2008 per una malattia che secondo l’accusa è legata all’esposizione all’amianto. Tanti le morti per mesotelioma ...

