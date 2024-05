(Di venerdì 10 maggio 2024) I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti oggi, 10 maggio 2024, alle 14:50 nel comune diin via Lucardese, in supporto al personale sanitario L'articolo proviene da Firenze Post.

Malore fatale, 72enne muore a Montespertoli - Malore fatale, 72enne muore a montespertoli - montespertoli (Firenze), 10 maggio 2024 – Tragedia a montespertoli. Un uomo ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, 10 maggio, in via Lucardese. Secondo le prime informazioni la vittima avrebbe accus ...

Montespertoli: muore mentre lavora nel campo - montespertoli: muore mentre lavora nel campo - I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti oggi, 10 maggio 2024, alle 14:50 nel comune di montespertoli in via Lucardese, in supporto al personale sanitario ...