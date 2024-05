Viabilità Roma Regione Lazio del 10-05-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 10 maggio 2024)10 MAGGIOORE 18.35 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A1NAPOLI CODE PER INCIDENTE AL KM 593+000 TRA VALMONTONE E COLLEFERRO DIREZIONE NAPOLI SULLA NETTUNENSE CODE PER INCIDENTE AL KM 24+100 TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ASI STA IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA VIA DEL MARE E L’APPIA. IN INTERNA LUNGHE CODE DA CASALOTTI ALLA SALARIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE DA PORTONACCIO AL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA STASERA A FROSINONE SI GIOCA FROSINONE INTER ALLE 20.45. TRAFFICO CANALIZZATO E DEVIATO GIÀ DALLE ORE 17.30 CODE SULLA PONTINA DA ...