Il pronipote del Vate - Federico d’Annunzi - nella lista Schmidt a Firen -e, a sostegno del centrodestra

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ildi Gabrieleo,, tenterà l'”impresa”; ci sarà anche luicivica adel candidato delEikea sindaco dize. Lo ha confermato lo stesso, a margine di una passeggiata elettorale in città. Non è un politico ma un imprenditopre impegnato nel digitale. “Ho deciso di impegnarmi per dare una testimonianza dia un’ottima persona, Eike, che gode della mia stima e che considero un innovatore: lo è stato come direttore degli Uffizi e sono sicuro che lo sarà anche come sindaco”. Cosìo, 60 anni, imprenditore nel settore delle nuove tecnologie e ...

D'Annunzio in lista con Schmidt per conquistare il Comune di Firenze . Si tratta di Federico D'Annunzio, pronipote del Vate , Gabriele D'Annunzio. Sarà inserito nella lista civica a sostegno del candidato sindaco del centrodestra L'articolo Elezioni ...

Elezioni a Firenze: in lista con Schmidt anche D’Annunzio, pronipote del Vate - Elezioni a Firenze: in lista con schmidt anche D’Annunzio, pronipote del Vate - FIRENZE – D’Annunzio in lista con schmidt per conquistare il Comune di Firenze. Si tratta di Federico D’Annunzio, pronipote del Vate, Gabriele D’Annunzio. Sarà inserito nella lista civica a sostegno ...

Viale Europa, Schmidt: "Qui tramvia sotto terra". E in lista spunta il pronipote di D'Annunzio - Viale Europa, schmidt: "Qui tramvia sotto terra". E in lista spunta il pronipote di D'Annunzio - Passeggiata elettorale a Firenze Sud e Campo di Marte per il candidato del centrodestra: "L'alternanza fa bene alla democrazia, mettetemi alla prova" ...

Schmidt, in lista Federico D'Annunzio, è pronipote del Vate - schmidt, in lista Federico D'Annunzio, è pronipote del Vate - (ANSA) - FIRENZE, 08 MAG - Ci sarà anche il pronipote del poeta Gabriele D'Annunzio, Federico D'Annunzio, nella lista civica a sostegno del ...