Cronaca di Giulietta e del suo Romeo - stasera al Verdi

Stasera su Rai 5 “I Capuleti e i Montecchi” di Bellini in scena da Catania - stasera su Rai 5 “I Capuleti e i Montecchi” di Bellini in scena da Catania - Uno dei capolavori più amati di Vincenzo Bellini, "I Capuleti e i Montecchi", in onda venerdì 26 aprile alle 21.15 su Rai 5 da Catania.