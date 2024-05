Dimmi La Verità | ospite Cateno De Luca Lista Libertà

sono diversi i candidati con posizioni no-vax che correranno per le elezioni europee l'8 e il 9 giugno. Per i partiti di maggioranza italiani alcuni tra questi nomi sono quello di Sara Cunial , con Cateno De Luca , Sergio Berlato per Fratelli ...

Scintille a L’aria che tira (La7) dopo le parole pronunciate dal leader del M5s Giuseppe Conte sugli arresti in Liguria e in particolare del presidente della Regione ligure Giovanni Toti , accusa to di corruzione per l’esercizio della funzione e per ...

Il Pd contro il “sistema De Luca”: “Un ricatto bello e buono ai suoi” - Il Pd contro il “sistema De luca”: “Un ricatto bello e buono ai suoi” - Iscriviti alla newsletter di tempostretto.it per rimanere aggiornato sulle ultime notizie dalle città metropolitane di Messina e Reggio Calabria ...

Capitano Ultimo “Troppi sciacalli minimizzano il ruolo delle mafie” - Capitano Ultimo “Troppi sciacalli minimizzano il ruolo delle mafie” - 3 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – “La politica deve essere fiducia, dobbiamo dimostrare che lavoriamo insieme per il bene comune, ci dobbiamo guardare in faccia”: per questo motivo il Capitan ...

