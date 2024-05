La Palestina può diventare membro dell' Onu L' ambasciatore di Israele straccia la Carta

(Di venerdì 10 maggio 2024) L'Assemblea generalee Nazioni Unite ha votato a grandissima maggioranza una risoluzione che riconosce che lapuò'Onu a pieno titolo, raccomandando al Consiglio di sicurezza di «riconsiderare favorevolmente la questione». A favore del testo hanno votato 143 Paesi, 9 hanno votato contro, mentre in 25 - tra cui l'Italia - si sono astenuti. La risoluzione concede allaun'estensione significativa dei diritti di partecipazione alle sessioni'Assemblea generale'Onu, che l'aveva riconosciuta come Stato osservatore nel 2012, nonostante la resistenza degli Stati Uniti. Lae il Vaticano sono gli unici due Stati non membri con lo status di osservatore al Palazzo di Vetro. La ...

