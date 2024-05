Lo zoo dice di avere due cuccioli di panda ma sono solo animali truccati | il video della truffa

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 10 maggio 2024) Scandalo allo zoo di Taizhou, nella Cina orientale. I visitatori hanno pagato un biglietto per vedere due "-cani". In realtà erano duedi chow chow dipinti come il famoso animale. Non è la prima volta: nel 2023 era stata la volta dell'orso malese che sembrava un essere umano.