Malore fatale - 72enne muore a Montespertoli

(Di venerdì 10 maggio 2024)(Firenze), 10 maggio 2024 – Tragedia a. Un uomo ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, 10 maggio, in via Lucardese. Secondo le prime informazioni la vittima avrebbe accusato unrivelatosi. L’uomo, 72 anni, si trovava in un campo, lontano dalla sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa. Al termine delle operazioni di soccorso il medico ha constatato il decesso.