Giro d’Italia - Pogacar vince la crono | show della maglia rosa

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) – Tadejla settima tappa del2024, lametro di 40,6 km. Laconsolida il primato in classifica generale. Lo slovenoUAE chiude in 51’44”, imponendosi davanti a Filippo Ganna con un vantaggio di 17”. Terzo Magnus Sheffield, a 49”., al secondo successo di tappa, prende il largo in classifica generale. Il leader comanda con 2’36” di vantaggio sul colombiano Daniel Martinez (Bora Hansgrohe). Geraint Thomas (Ineos) è terzo a 2’46”. Il migliore degli italiani è Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), ottavo a 4’11” dal capolista. Domani, nell’ottava tappa,può assestare un’altra spallata. Si corre la Spoleto-Prati di Tivo, 152 km con una raffica ...