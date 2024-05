Il farmaco bloccante della pubertà – Pro Vita Famiglia | Bene stop a Triptorelina - ora l’Aifa la vieti e ispezioni in tutta Italia

(Di venerdì 10 maggio 2024) ”Esprimiamo soddisfazione per il bloccosomministrazione a bambini e adolescenti– il– all’Ospedale Careggi di Firenze, a seguito dell’inchiesta e delle indagini condotte dalla Procura e dal MinisteroSalute. E’ inquietante immaginare che questopossa essere stato somministrato ai minori con presunta disforia di genere senza le adeguate, e obbligatorie, valutazioni neuropsichiatriche per verificare altre eventuali cause dei disagi dei minori”.alla, Pro: “Finalmente l’sta seguendo l’esempio di molti Paesi occidentali un tempo pionieri ...

Prende il via un tavolo comune del Ministero della Salute e del Ministero della Famiglia , promosso dai ministri Orazio Schillaci ed Eugenia Roccella, sulla problematica della disforia di genere dei minori, a partire dall’utilizzo della ...

