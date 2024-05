Superbonus - Pucci Uppi ' 80% condomini a rischio causa'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) "L'80% deiancora coinvolti nei lavori deltra alcuni anni avranno unao nei confronti delle ditte fallite, o dell'appaltatore o dei revisori dei conti, quando dovranno rendere conto all'Agenzia delle Entrate, che fra qualche anno non farà sconti a nessuno, l'Agenzia delle Entrate andrà a prendere gli appartamenti di chi è entrato in modo sciagurato nel". Lo prevede il presidente dell'Unione piccoli proprietari immobiliari Fabioa Genova alla convention nazionale per il 50/mo anniversario dell'"Lo Stato italiano come ha potuto dire 'non solo ti rifaccio la casa, ma ti do anche il 10% in più', è una follia. - attacca- Non lo è stata solo nel breve periodo del covid, ma successivamente non è stata una scelta giusta, ...