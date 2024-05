Tour della Salute 2024 | 15 regioni e quindici tappe per i reumatologi - latori di una cultura della prevenzion - e per una sanità di prossimità

Von der Leyen, 'Mosca è una minaccia reale per le Europee' - Von der Leyen, 'Mosca è una minaccia reale per le Europee' - "Il comportamento della Russia è una reale minaccia", per le elezioni Europee, "vediamo che le interferenze sono numerose. Abbiamo stabilito delle norme che chiedono maggior controllo e trasparenza al ...

Tour della Salute 2024, i reumatologi per una cultura della prevenzione e per una sanità di prossimità - tour della salute 2024, i reumatologi per una cultura della prevenzione e per una sanità di prossimità - QUINDICI REGIONI E QUINDICI TAPPE. DANIELA MAROTTO: CREI SARA’ SEMPRE PRESENTE PER MOSTRARE LA SUA VICINANZA AI CITTADINI E PER RADICARE CORRETTI STILI DI VITA, CHE SONO ALLA BASE DI UN AUTENTICO BENE ...

Genova, "Ukraine is calling": iniziativa benefica dall'11 al 17 maggio - Genova, "Ukraine is calling": iniziativa benefica dall'11 al 17 maggio - La campagna di raccolta fondi ha come testimonial un’ambulanza crivellata e resa inservibile dai colpi russi in un villaggio della regione di Kharkiv, città gemellata con Genova, nel settembre del ...