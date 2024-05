Poliziotti aggrediti a Pisa | arrestato cittadino tunisino ubriaco

(Di venerdì 10 maggio 2024), 10 maggio 2024 - Mercoledì notte 8 maggio, le volanti della questura dihannounirregolare sul territorio in seguito a un'aggressione violenta nei confronti dei. Verso le 23, durante un controllo di routine di soggetti sottoposti a obblighi giudiziari nel centro, una volante è entrata in contatto con un. Quest'ultimo ha iniziato prima a rivolgere insulti agli agenti e successivamente li hafisicamente con calci e pugni. Alcuni amici e la compagna delhanno cercato di liberarlo, arrivando a spingere e strattonare gli agenti. Solo con l'intervento di altre volanti, i ...

Ubriaco aggredisce poliziotti in centro a Pisa: arrestato - Ubriaco aggredisce poliziotti in centro a pisa: arrestato - Prima avrebbe inveito contro i poliziotti, poi li avrebbe aggrediti con calci e pugni. Per questo un uomo è stato arrestato mercoledì notte a pisa. È successo durante un controllo in pieno centro ...

Ruba in un supermercato a Pisa, arrestato - Ruba in un supermercato a pisa, arrestato - I carabinieri di pisa hanno tratto in arresto una persona per furto. Nello specifico, a pisa, i militari sono intervenuti nei pressi di un supermercato, ...

Manganelli anche agli Stati della Natalità: scontri tra manifestanti e polizia, una ragazza ferita alla testa - Manganelli anche agli Stati della Natalità: scontri tra manifestanti e polizia, una ragazza ferita alla testa - Almeno 5 i feriti. La protesta di studenti e associazioni, circa 250 persone. Il corteo partito da Piazzale degli Eroi. "Sui nostri corpi decideremo sempre e solo noi" Sarebbero almeno cinque i feriti ...