Il teatrino di Emiliano non convince il centrodestra FdI | la pezza è peggio del buco

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Poco credibile, evasivo, a tratti illusionista. La tanto attesa audizione in commissione Antimafia del governatore pugliese Michele, dopo il braccio di ferro sulle date, lascia tutto in sospeso. Inevase le richieste di chiarimento della commissione presieduta da Chiara Colosimo sui presunti intrecci fra la politica e la criminalità locale, al centro delle ultime inchieste giudiziarie a Bari.gioca a nascondino, non è credibile Tanta autocelebrazione del suo specchiato passato di magistrato e di sindaco di Bari nella lotta contro il crimine, qualche punzecchiatura agli avversari, nessuna risposta sulla possibile fuga di notizie dell’arresto del suo ex assessore Alfonsino Pisicchio. Un semi-pentimento per aver raccontato l’incontro a casa della sorella del boss. Insomma, “la toppa èdel”. ...