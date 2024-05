L’editto bulgaro - quello era censura! Roccella si metta l’animo in pace e accetti le proteste

(Di venerdì 10 maggio 2024) di Tito Borsa Stanno facendo molto discutere le contestazioni ricevute dalla ministra per la Famiglia Eugenia, ospite degli Stati generali della natalità a Roma. Un gruppo di studenti si è opposto all’intervento della ministra che non è riuscita a parlare e ha lasciato la sala.ha parlato di “”, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ha fatto riferimento a un “gruppo di facinorosi che si arrogano la facoltà di stabilire chi può parlare e chi no”. Anche la premier Giorgia Meloni, in un post su Facebook, ha spiegato che i contestatori “amano lae impediscono a una donna di parlare perché non ne condividono le idee”. La politica di centrodestra, con lo zampino del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fa quadrato attorno alla ministraed è una ...

Non è la prima volta che Roccella confonde il dissenso con la censura . La ministra , che in questi giorni ha potuto esprimere il suo pensiero su tutti i quotidiani e le televisioni italiane, ha detto che per le femministe di oggi “ci sarebbe bisogno ...

Dal bando per il Ruggi al "Pippo Baudo" dell'area nord di Napoli fino ai rischi per il Trasporto: la diretta di De Luca - Dal bando per il Ruggi al "Pippo Baudo" dell'area nord di Napoli fino ai rischi per il Trasporto: la diretta di De Luca - "La mia piena solidarietà alla ministra roccella che è stata contestata e non ha avuto modo di parlare agli Stati generali sulla natalità. È intollerabile togliere la parola, non solo ad un ministro, ...

La Polizia Carica Ferocemente i Manifestanti Contro gli Stati Generali della Natalità - La Polizia Carica Ferocemente i Manifestanti Contro gli Stati Generali della Natalità - Dopo la contestazione di ieri contro la ministra della Famiglia Eugenia roccella, oggi i giovani scendono in strada, esprimendo il loro dissenso contro l'evento. Il corteo, guidato da uno striscione ...

"Non è censura, è dissenso". Ecco il nuovo mantra della sinistra - "Non è censura, è dissenso". Ecco il nuovo mantra della sinistra - Impedire a un politico di parlare è un "atto fascista" se arriva da destra. Se, invece, arriva da sinistra è "dissenso". Questo è il nuovo mantra dell'opposizione per giustificare le proteste contro i ...