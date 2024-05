Allo studio in Italia aerei più leggeri e resistenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il Politecnico di Torino sta portando avanti un progetto per lo sviluppo e l'industrializzazione di un'innovativa tipologia di struttura aeronautica destinata ai velivoli di nuova generazione. Mimosa (Multimaterial airframes based on 3D joints between Am metals and carbon-fiber composites) cerca nuove tecniche per l'integrazione di materiali compositi in fibra di carbonio e materiali metallici realizzati mediante additive manufacturing, evitando l'utilizzo di elementi di collegamento meccanico per l'assemblaggio e dei passaggi produttivi. L'obiettivo del progetto, nato a fine 2022 e finanziato dal programma Horizon Europe dell'Unione europea, è creare strutture aeronautiche più leggere, piùe più sostenibili, riducendo significativamente l'impatto ambientale del settore aeronautico grazie al minor fabbisogno di materie prime e a una diminuzione di peso e ...