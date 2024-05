De Laurentiis accelera su Conte | offerta da 6 milioni più bonus

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 10 maggio 2024) Secondo quanto riportato da Marco Giordano, Destando per avere Antoniosulla panchina del Napoli la prossima stagione. La richiesta del tecnico ex Inter (staff compreso) è di 20. Contatti in corso per lo stipendio di, che sarebbe di circa 6. Qualora non dovesse andare in porto la trattativa, nella lista dei possibili allenatori del Napoli ci sono Gasperini, Pioli e Italiano. L'articolo ilNapolista.