Auto si ribalta a Garbagnate Monastero vicino Lecco dopo un tamponamento | SS 36 chiusa in direzione Milano

(Di venerdì 10 maggio 2024)):provoca ilmento di un'mobile, traffico in tilt

Auto si ribalta sulla super 36: chiuso tratto della statale a Garbagnate Monastero - Auto si ribalta sulla super 36: chiuso tratto della statale a garbagnate monastero - garbagnate monastero (Lecco) – Incidente oggi, venerdì 10 maggio, l ungo la statale 36 all’altezza di garbagnate monastero, nel Lecchese. L’allarme è scattato alle 16.15. Stando alle prime informazion ...

Stop fotovoltaico a terra prioritario sostenere la tutela dei suoli agricoli - Stop fotovoltaico a terra prioritario sostenere la tutela dei suoli agricoli - I pannelli fotovoltaici per la produzione di energia solare non potranno più essere installati a terra nelle zone agricole. Lo stop, ...

Incidente stradale con ribaltamento nel Lecchese, Statale 36 temporaneamente chiusa in direzione sud - Incidente stradale con ribaltamento nel Lecchese, Statale 36 temporaneamente chiusa in direzione sud - A causa del ribaltamento di un'auto, all'altezza di garbagnate monastero, la Valassina è stata temporaneamente chiusa in direzione sud ...