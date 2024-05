Il governo Meloni affossa il Family Act | Preferiscono finanziare le squadre di calcio di serie A

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - lunedì 13 maggio alle ore 11, a Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni parteciperà alla Riunione del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea (Colaf); alle 15.30 è in programma l' incontro ...

Dal bando per il Ruggi al "Pippo Baudo" dell'area nord di Napoli fino ai rischi per il Trasporto: la diretta di De Luca - Dal bando per il Ruggi al "Pippo Baudo" dell'area nord di Napoli fino ai rischi per il Trasporto: la diretta di De Luca - Il governo non ha stanziato un euro ... Siamo di fronte ad un atto di totale irresponsabilità politica", ha sottolineato. L'ironia "La meloni ha presentato la sua idea di premierato a noti ...

Pd, Meloni vuole la Rai per il duello tv, giochiamo fuori casa - Pd, meloni vuole la Rai per il duello tv, giochiamo fuori casa - (ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Andiamo sul terreno più difficile, potremmo dire che giochiamo fuori casa". E' quanto commentano fonti Pd riguardo il duello tv fra la Elly Schlein e la premier Giorgia meloni ...

La conferma è arrivata con una nota congiunta degli staff delle due politiche - La conferma è arrivata con una nota congiunta degli staff delle due politiche - Il confronto meloni-Schlein si terrà il 23 maggio 2024 a Porta a Porta. La Presidente del Consiglio e la segretaria del PD saranno ospiti di Bruno Vespa.