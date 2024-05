Borsa | Milano chiude in rialzo +0,93% - bene Diasorin ed Enel

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Piazza Affari ha chiuso inl'ultima seduta della settimana, davanti alle altre borse europee. I mercati hanno salutato favorevolmente la conferma di un taglio dei tassi a giugno emersa dai verbali dell'ultimo direttivo della Bce dello scorso 11 aprile diffusi nella mattinata. Vivaci gli scambi per oltre 3,5 miliardi di euro di controvalore, contro i 2,7 della vigilia. Ina 133,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 130,9 segnati in apertura e alla pari con la chiusura di giovedì. In crescita di 2,2 punti sia il rendimento annuo italiano al 3,85%, sia quello tedesco al 2,51%. Maglia rosa è stata(+5,59%) dopo la trimestrale, presentata nella vigilia achiusa da(+3,8%) e prima stamane che aprissero i mercati da Mediobanca (+2,41%). Occhi ...