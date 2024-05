No - così no Amici 2 - caos in casetta Lo scontro tra Mida e Holden degenera | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 10 maggio 2024)23, scintille tra i due allievi che già in passato si sono scontrati. Finale ad alta tensione nelladella scuola dove ormai siamo ad un passo dalla conclusione. Come se non bastasse il clima da gran finale ci si è messa anche Anna Pettinelli che nell’ultimo daytime di oggi venerdì 10 maggio ha detto la sua su chi merita di arrivare fino in fondo. Parole al miele per Petit e Sarah. Invece sul’insegnante ci è andata giù pesante: “Ma perchéha fatto il Serale? Ionon l’ho visto. Ha cantato forse meno degli altri. Ha fatto un bellissimo pomeridiano, credibile. Bravo nella scrittura, nell’arrangiamento, nella produzione, ha delle idee, bei testi. Poi lo metti sul palco del Serale, tra le luci, tra la gente, col suo nome che i ragazzi gridavano e il nulla. Questa faccia ...