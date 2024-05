La storia della ciclista brasiliana che ha fatto vincere all' Italia i mondiali di formaggio

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 10 maggio 2024) Maíra Vasques è nata e cresciuta a Rio de Janeiro. Da anni però vive in, e haLombardia la sua nuova casa. Eppure, guardandosi indietro, mai avrebbe pensato di lasciare un giorno la vitalitàpropria città d'origine e abbracciare per un po’ lo stile di vita agricolo-rurale di un altro paese, quellonostra penisola, di cui non conosceva neanche la lingua. Certamente, con una laurea in relazioni pubbliche e un lavoro da buyer per una società organizzatrice di grandi eventi in Brasile, mai avrebbe potuto immaginare un futuro professionale in cui ilsarebbe stato così centrale. A proposito, ora Maíra lavora nel settore caseario e lo promuove con successo all’estero, dopo aver sperimentato in prima persona le molteplici fasi produttive che ne sono ...