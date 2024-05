Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 10 05 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Boh, praticamente noi siamo stati privati di unadicon un approfondimento speciale sullo sbugiardamento di Mariucc U Mariuol Cusitore, per pupparci una roba TOTALMENTE inutile come quella di oggi? No, ma guardate che io fatico proprio a commentarla, eh, perché tanta inutilità messa insieme è da mò che non si vedeva. E come si vede, invece, che Mario è bello, protetto e tutelato, fosse stato un altro col cavolo che gli avrebbero consentito di rintanarsi dietro le quinte un secondo dopo aver ammesso quello che aveva STRENUAMENTE negato per SETTIMANE intere, dando a tutti dei pazzi, cattivi e invidiosi. Fosse stato un altro lo avrebbero lasciato proprio al centro esatto dello studio e avrebbero consegnato a tutti i membri del parterrrrrr le uova marce e i pomodori ammuffiti da lanciargli addosso ridendo come Nelson ...