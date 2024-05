(Di venerdì 10 maggio 2024) Firenze, 10 maggio 2024 – Aurorapossibileinse lenon sono altissime, potremmo imbatterci in un fenomeno raro alle nostre latitudini e che comunque si era già presentato nei mesi scorsi. Uno spettacolo unico, che nell’estremo Nord Europa è la norma e che colora il cielo di varie sfumature, dal rosa al verde. Come si forma? Essa è il risultato della collisione tra le particelle cariche (principalmente elettroni e protoni) che costituiscono il vento solare e le particelle gassose della termosfera terrestre (da decine a centinaia di km oltre la sommità della nubi), come spiegano i principali servizi meteo. In questi ultimi giorni il vento solare è stato particolarmente intenso, con espulsioni di masse ...

Chi l’ha detto che per gustarsi un panino al lampredotto bisogna per forza comprarlo a un chiosco di Firenze? E che i crostini di fegatini toscani si possono assaggiare solo in qualche trattoria tipica? La cucina della nonna, e della tradizione, ...

Torre del Lago (Lucca), 9 maggio 2024 – Tappa impegnativa al Giro d'Italia oggi, dopo le ultime disegnate per i velocisti ma, come nell'arrivo di ieri a Lucca, divorate dai pistard. Il sesto appuntamento della corsa Rosa 2024 è tra Viareggio ( Torre ...

Nel corso del finale della frazione c'è stata una caduta che ha coinvolto alcuni corridori del gruppo della maglia rosa, ma senza danni per Pogacar . A terra sono finiti tra gli altri l'italiano Damiano Caruso e lo statunitense Will Barta della ...

Anche in Toscana l’aurora boreale Istruzioni e probabilità di vederla - anche in toscana l’aurora boreale Istruzioni e probabilità di vederla - In toscana l’aurora boreale fu visibile l’ultima volta il 5 novembre 2003, con foto clamorose che arrivarono da alcuni osservatori. Lì la tempesta fu di grado 7. La probabilità di vedere l’aurora ...

Erosione costiera, le regioni italiane a rischio - Erosione costiera, le regioni italiane a rischio - La particolare morfologia della penisola italiana presenta oltre 8 mila chilometri di coste e litorali. Una caratteristica che espone il nostro Paese ai rischi legati al fenomeno dell'erosione costier ...

Frana in discarica: dalle analisi Arpat nessun pericolo - Frana in discarica: dalle analisi Arpat nessun pericolo - ex cava Fornace, dal campione prelevato non sono stati rilevati inquinanti che possano indicare danni o pericoli significativi.