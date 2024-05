Europee | Amich Fdi - ‘da Meloni in bocca al lupo a candidat - in posa con ciascuno per foto elettorale’

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – ”Credo che la sfida per lesia la madre di tutte le sfide. E’ un grande onore poter correre per il partito in rappresentanza del mio territorio. Nonostante l’impegno preso per Bruxelles, cercherò di non sottrarre tempo al lavoro di Aula e di Commissione in Parlamento, perché penso che la campagna elettorale non si faccia esclusivamente nell’ultimo mese ma grazie a quanto realizzato negli ultimi anni”. C’era anche il deputato piemontese Enzo, classe ’77, da Casale Monferrato, a fare lacon Giorgia, oggi pomeriggio a Montecitorio per fare uno ‘scattocon ognio di Fratelli d’Italia alle, che correrà nella circoscrizione Nord-Ovest dietro la premier capolista e Carlo ...

Elly Schlein va spedita verso la candidatura alle Europee . L’obiettivo è di presentarsi dovunque al terzo posto, eccezion fatta per la circoscrizione delle Isole, in cui dovrebbe guidare la lista del Pd. Il che sta causando una “Santabarbara” al ...

Europee: Amich (Fdi), 'da Meloni in bocca al lupo a candidati, in posa con ciascuno per foto elettorale' - europee: amich (Fdi), 'da Meloni in bocca al lupo a candidati, in posa con ciascuno per foto elettorale' - Roma, 10 mag. (Adnkronos) - ''Credo che la sfida per le europee sia la madre di tutte le sfide. E' un grande onore poter correre per il partito in rappresentanza del mio territorio. Nonostante l'impeg ...

Com’è andato il viaggio di Xi in Europa - Com’è andato il viaggio di Xi in Europa - Il presidente cinese conclude oggi il tour di visite europee tra Francia, Serbia e Ungheria. Tanti i temi affrontati, dagli scambi commerciali, ai rapporti con Mosca nella guerra in Ucraina, fino alle ...

Gli amici europei di Xi Jinping - Gli amici europei di Xi Jinping - Il tour europeo di Xi è stato all’insegna dell’equilibrio e della divisione, due aspetti centrali della strategia cinese ...