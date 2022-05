F1 GP Spagna 2022: Pirelli porta a Barcellona le mescole più dure della gamma (Di lunedì 16 maggio 2022) Pirelli, title sponsor del Gran Premio di Spagna di Formula 1, ha deciso di portare sul circuito di Barcellona le mescole più dure della gamma 2022. Come evidenziato dai test e dalle gare precedenti, il tracciato – specialmente le curve 3 e 9 – riversa molte energie sulle gomme. Tuttavia ci sono alcune differenze tra i test di febbraio e la gara da tenere in mente, come le condizioni meteorologiche, la versione delle monoposto e la concentrazione dei team sulle mescole centrali della gamma rispetto alla hard. A caratterizzare il weekend saranno temperature asciutte e calde, mentre il tracciato non ha subito modifiche rispetto allo scorso anno. Il direttore Motorsport ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022), title sponsor del Gran Premio didi Formula 1, ha deciso dire sul circuito dilepiù. Come evidenziato dai test e dalle gare precedenti, il tracciato – specialmente le curve 3 e 9 – riversa molte energie sulle gomme. Tuttavia ci sono alcune differenze tra i test di febbraio e la gara da tenere in mente, come le condizioni meteorologiche, la versione delle monoposto e la concentrazione dei team sullecentralirispetto alla hard. A caratterizzare il weekend saranno temperature asciutte e calde, mentre il tracciato non ha subito modifiche rispetto allo scorso anno. Il direttore Motorsport ...

- sportface2016 : #F1 #GPSpagna: #Pirelli porta a #Barcellona le mescole più dure della gamma - Italpress : In Spagna le mescole più dure della gamma Pirelli 2022 - BarbaraPremoli : Per la Spagna le mescole più dure della gamma