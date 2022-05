Domenica In: Mara Venier Promossa in Prima Serata! (Di lunedì 16 maggio 2022) La notizia circolava già da qualche tempo ma ora è ufficiale. Domenica In sbarca in Prima serata. Il programma di Mara Venier raddoppia e andrà in onda anche di venerdì nel prime time di Rai Uno. Lo ha ufficializzato proprio la conduttrice veneta insieme al direttore Stefano Coletta, nel corso dell’ultima diretta di Domenica In. Ecco tutti i dettagli! Domenica In promosso in Prima Serata! Buone notizie per i fan di Mara Venier e di Domenica In. Il talk di Rai Uno raddoppia il proprio impegno e andrà in onda anche in Prima serata. Lo ha annunciato proprio la zia Mara nel corso dell’ultima puntata di Domenica In. La conduttrice, insieme al direttore di ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 16 maggio 2022) La notizia circolava già da qualche tempo ma ora è ufficiale.In sbarca inserata. Il programma diraddoppia e andrà in onda anche di venerdì nel prime time di Rai Uno. Lo ha ufficializzato proprio la conduttrice veneta insieme al direttore Stefano Coletta, nel corso dell’ultima diretta diIn. Ecco tutti i dettagli!In promosso inBuone notizie per i fan die diIn. Il talk di Rai Uno raddoppia il proprio impegno e andrà in onda anche inserata. Lo ha annunciato proprio la zianel corso dell’ultima puntata diIn. La conduttrice, insieme al direttore di ...

