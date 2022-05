Terracina | dollari contraffatti in una banca | arrestato falsario

(Di giovedì 5 maggio 2022) È statola notte scorsa uncolpevole, in concorso, del reato di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. L’uomo, rintracciato eddagli agenti del commissariato di, deve espiare un residuo di pena pari a due anni. Leggi anche: Latina, non accetta la fine della relazione e perseguita l’ex: nei guai 34enne67enne: cosa è successo Come detto, il 67enne peraltro già noto alle Forze dell’ordine, è riconosciuto colpevole del reato di spendita e introduzione nello stato di monete falsificate. I fatti risalgono al 2016 quando ebbe inizio a Roma l’indagine nata dal deposito all’interno di un Istituto di credito di un consistente quantitativo difalsi. L’uomo, che in passato era già stato ...

Nella decorsa serata gli Agenti del Commissariato di Terracina hanno rintracciato e tratto in arresto un 67enne, già noto alle Forze dell'ordine, in ...È stato arrestato la notte scorsa un falsario colpevole, in concorso, del reato di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. L'uomo, rintracciato ed arrestato dagli agenti del commiss ...