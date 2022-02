Pamela Prati da Belve rivela: “Sono in causa con lei e con Mediaset” e la lei in questione è Barbara d’Urso (Di sabato 19 febbraio 2022) Le interviste di Francesca Fagnani fanno sempre molto discutere e dall’incontro con Pamela Prati, Sono scaturite anche delle rivelazioni. Già prima che l’intervista andasse in onda nella prima puntata di Belve in onda il 18 febbraio 2022 su Rai 2, era trapelata l’indiscrezione poi confermata: Pamela Prati ha querelato Barbara d’Urso. Per comprendere i motivi di questa decisione bisogna fare un salto indietro nel tempo. Sembra passato un secolo e invece, poco prima che la pandemia esplodesse, in Italia ci stavamo ancora occupando della vicenda che ha visto per mesi e mesi, la Prati protagonista, suo malgrado o forse no. E’ la storia del suo grande amore, la storia di un uomo che non è mai esistito. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 19 febbraio 2022) Le interviste di Francesca Fagnani fanno sempre molto discutere e dall’incontro conscaturite anche dellezioni. Già prima che l’intervista andasse in onda nella prima puntata diin onda il 18 febbraio 2022 su Rai 2, era trapelata l’indiscrezione poi confermata:ha querelato. Per comprendere i motivi di questa decisione bisogna fare un salto indietro nel tempo. Sembra passato un secolo e invece, poco prima che la pandemia esplodesse, in Italia ci stavamo ancora occupando della vicenda che ha visto per mesi e mesi, laprotagonista, suo malgrado o forse no. E’ la storia del suo grande amore, la storia di un uomo che non è mai esistito. ...

davidemaggio : Pamela Prati ha denunciato Barbara D’Urso per il caso Mark Caltagirone La rivelazione stasera a #Belve di… - stanzaselvaggia : A proposito di Drusilla Foer e del racconto sul marito morto che però non esiste e delle analogie con Pamela Prati… - Vokque : RT @tvstellare: Pamela Prati rivela di aver fatto causa a Mediaset e a Barbara d'Urso #belve - cristia_urbano : RT @MikyS03: Pamela prati al posto di ringraziare Mediaset e barbara d'urso che le ha ridato popolarità con questa farsa storica per mesi i… - danzaspighe : @fraversion I gay rispondono che Pamela Prati farebbe meglio a stare zitta piuttosto che dire solo stupidaggini da tempo ormai -