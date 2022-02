Snowboard, Moioli incappa in una porta e si ferma in semifinale olimpica: “Errore mio” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Michela Moioli si è dovuta arrendere in semifinale dello Snowboardcross femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Al Genting Snow Park di Zhangjiakou la 26enne alfiere azzurra non è riuscita nell’impresa del bis olimpico, fuori in una semifinale durissima dove viene preceduta proprio da chi è andato a conquistare oro e argento, ovvero Lindsey Jacobellis e Chloe Trespeuch. Nella finalina, Moioli è successivamente incappata in una caduta a causa dell’impatto con una porta, pestandosi il naso, il mento ed una caviglia senza conseguenze importanti, terminando in ottava posizione. “Ho sbagliato in semifinale e nella finalina probabilmente dovevo prendere una legnata” – il commento di Michela Moioli – “: doveva andare così. ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Michelasi è dovuta arrendere indellocross femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Al Genting Snow Park di Zhangjiakou la 26enne alfiere azzurra non è riuscita nell’impresa del bis olimpico, fuori in unadurissima dove viene preceduta proprio da chi è andato a conquistare oro e argento, ovvero Lindsey Jacobellis e Chloe Trespeuch. Nella finalina,è successivamenteta in una caduta a causa dell’impatto con una, pestandosi il naso, il mento ed una caviglia senza conseguenze imnti, terminando in ottava posizione. “Ho sbagliato ine nella finalina probabilmente dovevo prendere una legnata” – il commento di Michela– “: doveva andare così. ...

Coninews : Forza Michi! ?? Una sconfitta non scalfisce di certo il tuo immenso valore. Resti sempre la nostra campionessa. ??… - ItaliaTeam_it : Michi Moioli, la nostra portabandiera ???? a #Beijing2022, ci svela i segreti dello snowboardcross ???? nel podcast… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Delusione per Michela Moioli nello snowboard cross. Dopo un avvio show la portabandiera italiana è s… - Fprime86 : RT @Eurosport_IT: Nulla da fare per #Moioli: l'azzurra si ferma in semifinale e poi cade nella small final. Forza Michi, tutta Italia è con… - infoitsport : Snowboard, per l’azzurra Michela Moioli, sfuma il sogno dell’oro a Pechino -