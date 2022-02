Incidenti lavoro: precipita da cassone tir, grave camionista (Di lunedì 7 febbraio 2022) grave infortunio sul lavoro, oggi pomeriggio, in un'azienda di logistica a Villimpenta, nel Mantovano. Un autotrasportatore di 50 anni è precipitato dal cassone di un Tir, da un'altezza di circa tre ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022)infortunio sul, oggi pomeriggio, in un'azienda di logistica a Villimpenta, nel Mantovano. Un autotrasportatore di 50 anni èto daldi un Tir, da un'altezza di circa tre ...

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti lavoro Incidenti lavoro: precipita da cassone tir, grave camionista Grave infortunio sul lavoro, oggi pomeriggio, in un'azienda di logistica a Villimpenta, nel Mantovano. Un autotrasportatore di 50 anni è precipitato dal cassone di un Tir, da un'altezza di circa tre metri, procurandosi ...

Tragedia sfiorata a Manoppello, cade albero su un'auto in marcia sulla Statale 539 ...e parte del tettuccio di una Polo Volkswagen sulla quale viaggiava una giovane diretta a lavoro. ... che è stato successivamente tagliato per evitare nuovi incidenti. La giovane automobilista, ...

