Spari in strada Paura ai Tamburi

(Di martedì 1 febbraio 2022) Momenti di panico intorno alle 14 nel Quartiere, all'altezza della centrale del latte. Sarebbero stati esplosi indiversi colpi di arma da fuoco. Sul posto diverse volanti della Polizia che ha subito avviato le indagini. Non è ancora chiaro cosa sia successo, ma sullaci sono alcune automobili, una in particolare, una Smart, risulta danneggiata con vetri infranti. Stando alle prime indiscrezioni, pare che nelle auto siano state trovate dalla Polizia diverse armi, anche di grosso calibro. Una vicenda che ancora non è chiara e che ha tutti i contorni di un giallo. seguiranno aggiornamenti