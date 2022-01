Sondaggi Tp: un terzo degli italiani vorrebbe l’abolizione del green pass (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un terzo degli italiani (34,7%) vorrebbe l’abolizione del green pass vista la minore pericolosità della variante Omicron. Un ulteriore 30,3% è a favore della sua abolizione ma solo quando vi sarà un netto calo dei casi di contagio e delle ospedalizzazioni. Il 30,3% preferirebbe un suo mantenimento a tempo indeterminato per convincere tutti a vaccinarsi, infine c’è anche un 2,9% che lo vorrebbe permanente per altri scopi come quelli di controllo fiscale. Sono alcuni dati emersi dal Sondaggio settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 25 e il 27 gennaio. Agli intervistati è stata chiesta un’opinione sugli ultimi aumenti delle bollette. Per il 27,3% si tratta dell’effetto delle nostre scelte energetiche ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un(34,7%)delvista la minore pericolosità della variante Omicron. Un ulteriore 30,3% è a favore della sua abolizione ma solo quando vi sarà un netto calo dei casi di contagio e delle ospedalizzazioni. Il 30,3% preferirebbe un suo mantenimento a tempo indeterminato per convincere tutti a vaccinarsi, infine c’è anche un 2,9% che lopermanente per altri scopi come quelli di controllo fiscale. Sono alcuni dati emersi dalo settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 25 e il 27 gennaio. Agli intervistati è stata chiesta un’opinione sugli ultimi aumenti delle bollette. Per il 27,3% si tratta dell’effetto delle nostre scelte energetiche ...

