Grande Fratello Vip | anticipazioni puntata 28 gennaio 2022 | ospiti | concorrenti in nomination | nuovi ingressi | eliminati | ultime news

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Come ogni venerdì torna l’appuntamento imperdibile con ilVip, il reality che da mesi sta tenendo incollati al televisore migliaia e migliaia di telespettatori. Tra amori che nascono, altri giunti al capolinea, amicizie che vacillano e contrasti sempre più accesi, il percorso deinella casa più spiata d’Italia sta continuando e la data della finale, il 14 marzo, si avvicina. Anche se non sembra vero. Ma cosa succederà stasera, venerdì 28? Chi è ine a rischio eliminazione?Vip28inLunedì scorso Kabir Bedi, il famoso ‘Sandokan’, è stato il preferito della ...

Advertising

StefanoGuerrera : più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - SBartezzaghi : Oggi un fratello, grande, sulla Stampa. - DanielaP281985 : RT @GrandeFratello: Il merchandising ufficiale di #GFVIP si arricchisce ancora di più! ?? T-shirt, tazze, felpe, borracce… e nuovi gadget… - RedaLuciana : @GrandeFratello Sto grande Fratello ha rotto le palle non se ne può più con Soleil...non vedo l'ora che inizia Sare… - VeritasSserum : ANCHE IERI UN DAY TIME ISPIRATO AL GRANDE FRATELLO. CREDO SIA GRAVISSIMO NON AVER VISTO NESSUNO NÉ CANTARE NÉ BALLA… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Una nuova guerra tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli sta per scoppiare nella casa delVip 2021 ? Dopo gli scontri delle scorse settimane che hanno coinvolto altri inquilini della casa, tra la Ricciarelli e la Trevisan è tornato il sereno. Pur mantenendo le distanze, le ...Unlavoro in vigna e scelte attente in cantina si ripetono da 13 vendemmie per dare vita alle 6 eccellenze di Monteverro: il capofila taglio bordolese Monteverro, ilminore Terra di ...“Che mignott*!”, Katia Ricciarelli offende Jessica Selassiè al Grande Fratello Vip? Spunta un video e due correnti di pensiero.Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sono fidanzati da più di 13 anni e da diverso tempo circolano delle voci su un loro possibile matrimonio.