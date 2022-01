Da Atene all’Italia: con i corridoi umanitari sbarcano a Fiumicino altri 48 profughi – VIDEO (Di venerdì 28 gennaio 2022) Fiumicino – Questa mattina, con un volo proveniente da Atene, sono arrivate a Fiumicino 48 persone grazie ai corridoi umanitari della Comunità di Sant’Egidio. Appartenenti a diverse nazionalità, tra cui Afghanistan, Camerun, Congo, Iraq, Siria e Somalia, hanno trascorso lunghi periodi di permanenza nei campi profughi delle isole greche, tra cui quello di Moria, a Lesbo, visitato recentemente da Papa Francesco durante il suo viaggio in Grecia e a Cipro. Si tratta di richiedenti asilo, in fuga da guerre e situazioni insostenibili, che hanno affrontato viaggi pericolosi da Africa, Asia e Medio Oriente, subendo maltrattamenti, sfruttamento e violenza. I nuclei familiari e i singoli – tra cui alcuni minori non accompagnati – saranno accolti in 10 regioni italiane (Lazio, Basilicata, ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 28 gennaio 2022)– Questa mattina, con un volo proveniente da, sono arrivate a48 persone grazie aidella Comunità di Sant’Egidio. Appartenenti a diverse nazionalità, tra cui Afghanistan, Camerun, Congo, Iraq, Siria e Somalia, hanno trascorso lunghi periodi di permanenza nei campidelle isole greche, tra cui quello di Moria, a Lesbo, visitato recentemente da Papa Francesco durante il suo viaggio in Grecia e a Cipro. Si tratta di richiedenti asilo, in fuga da guerre e situazioni insostenibili, che hanno affrontato viaggi pericolosi da Africa, Asia e Medio Oriente, subendo maltrattamenti, sfruttamento e violenza. I nuclei familiari e i singoli – tra cui alcuni minori non accompagnati – saranno accolti in 10 regioni italiane (Lazio, Basilicata, ...

