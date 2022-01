Quirinale, fumata nera anche al secondo scrutinio, 527 schede bianche (Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – fumata nera anche al secondo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica. Prevalgono le schede bianche, complessivamente 527, le nulle 38. I più votati, con 39 preferenze a testa, sono stati l'attuale presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l'ex magistrato Paolo Maddalena. I grandi elettori presenti e votanti sono stati 976.Mercoledì 26 gennaio a partire dalle 11 la terza votazione.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) –alper l'elezione del Presidente della Repubblica. Prevalgono lebi, complessivamente 527, le nulle 38. I più votati, con 39 preferenze a testa, sono stati l'attuale presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l'ex magistrato Paolo Maddalena. I grandi elettori presenti e votanti sono stati 976.Mercoledì 26 gennaio a partire dalle 11 la terza votazione.(ITALPRESS).

