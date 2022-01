JTI Italia si riconferma top employer per il dodicesimo anno consecutivo (Di giovedì 20 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Il Top employers Institute ha certificato per il dodicesimo anno consecutivo JTI come Top employer in Italia, riconoscendo il costante impegno dell'azienda nel prendersi cura del benessere dei dipendenti e creare un ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo. La certificazione nazionale si affianca a quella ottenuta a livello globale, con l'inclusione anche per il 2022 nei “Global Top employers”, un traguardo che JTI raggiunge da ben 8 anni e che condivide quest'anno con appena altre 10 aziende al mondo. A completare la serie di riconoscimenti, JTI è stata confermata per il terzo anno consecutivo Top employer in tutte e sei le regioni in cui opera – Europa, Nord America, America ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Il Tops Institute ha certificato per ilJTI come Topin, riconoscendo il costante impegno dell'azienda nel prendersi cura del benessere dei dipendenti e creare un ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo. La certificazione nazionale si affianca a quella ottenuta a livello globale, con l'inclusione anche per il 2022 nei “Global Tops”, un traguardo che JTI raggiunge da ben 8 anni e che condivide quest'con appena altre 10 aziende al mondo. A completare la serie di riconoscimenti, JTI è stata confermata per il terzoTopin tutte e sei le regioni in cui opera – Europa, Nord America, America ...

