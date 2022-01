I più ricchi della terra chiedono di essere tassati di più | ' Alzateci le tasse'

Advertising

caritas_milano : La #disuguaglianzasociale è la nuova Pandemia In Italia raddoppiando i patrimoni dei più ricchi mentre 1 milione d… - fattoquotidiano : Il settimanale inglese, nel primo numero 2022, ha stilato una classifica su 23 Stati più ricchi dell’Ocse: il nostr… - PiazzapulitaLA7 : La pandemia delle #diseguaglianze. Secondo @OxfamItalia negli ultimi 2 anni i 10 uomini più ricchi del mondo hanno… - superpeppeball : @Gitro77 Conseguenze del covid, da super ricchi a super ricchi rafforzati. Con più tasse torneranno a essere solo super ricchi e basta ?? - Rossana44792035 : RT @CarloStagnaro: Ma precisamente chi gli impedisce di versare all'erario più del dovuto? ?? «Fateci pagare più tasse». La lettera di 102… -

Ultime Notizie dalla rete : più ricchi

Corriere della Sera

Lo studio di Oxfam approfondimento Covid, i 10 uominidel mondo hanno raddoppiato i patrimoni Pochi giorni fa è stato pubblicato uno studio di Oxfam che certifica come, in questi due anni ...Questi 25 filantropi sono infattidi 150 miliardi di dollari rispetto a un anno fa, con una crescita media del 18% per ciascuno dei loro patrimoni. In tutto, le loro fortune ammontano a ...