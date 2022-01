Sci alpino, start list slalom maschile Wengen 2022: pettorali e italiani in gara (Di sabato 15 gennaio 2022) La start list completa dello slalom speciale maschile di Wengen, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Dopo due giornate dedicate alla velocità, la pista svizzera ospita lo slalom. Il primo a partire sarà il norvegese Kristoffersen, seguito dall’austriaco Schwarz. Il primo azzurro sarà invece Alex Vinatzer con il pettorale 8, seguito da Giuliano Razzoli (19), Manfred Moelgg (23), Stefano Gross (28) e Tommaso Sala (29). Più avanti partiranno Simon Maurberger (numero 33) e Federico Liberatore (39). L’appuntamento è per le ore X di domenica 16 gennaio con la prima manche. Di seguito tutti i pettorali di partenza e gli azzurri in gara. COME VEDERE LO slalom IN DIRETTA TV LA CLASSIFICA ... Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Lacompleta dellospecialedi, valevole per la Coppa del Mondo 2021/di sci. Dopo due giornate dedicate alla velocità, la pista svizzera ospita lo. Il primo a partire sarà il norvegese Kristoffersen, seguito dall’austriaco Schwarz. Il primo azzurro sarà invece Alex Vinatzer con il pettorale 8, seguito da Giuliano Razzoli (19), Manfred Moelgg (23), Stefano Gross (28) e Tommaso Sala (29). Più avanti partiranno Simon Maurberger (numero 33) e Federico Liberatore (39). L’appuntamento è per le ore X di domenica 16 gennaio con la prima manche. Di seguito tutti idi partenza e gli azzurri in. COME VEDERE LOIN DIRETTA TV LA CLASSIFICA ...

