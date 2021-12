Calcio: Adinolfi (FI), ‘sforzo istituzioni e imprenditori per salvare Salernitana’/Rpt (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic (Adnkronos) – “Spero vivamente che la fine di questo 2021 possa portare un bel regalo alla città di Salerno e ai salernitani con il salvataggio della Salernitana. L’esclusione dalla serie A sarebbe una mortificazione troppo forte per una piazza animata da un amore e da una passione viscerale per la propria squadra di Calcio”. E’ quanto dichiara l’europarlamentare salernitana di Forza Italia Isabella Adinolfi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic (Adnkronos) – “Spero vivamente che la fine di questo 2021 possa portare un bel regalo alla città di Salerno e ai salernitani con il salvataggio della Salernitana. L’esclusione dalla serie A sarebbe una mortificazione troppo forte per una piazza animata da un amore e da una passione viscerale per la propria squadra di”. E’ quanto dichiara l’europarlamentare salernitana di Forza Italia Isabella. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

