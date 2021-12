Piatti confidential | Il programma di Sinner per i prossimi… 15 anni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Piatti confidential

SuperTennis

... il maestro che ha disegnato per lui un percorso di crescita, verso la grandezza che Jannik persegue, come aveva fatto prima per Renzo Furlan e gli altri "Boys", poi per Ivan Ljubicic. Per ...... cuoco eclettico, personaggio televisivo, autore di best seller come Kitchene uomo ... Le ricette contenute nel libro sono ricette di famiglia, ricordi imperfetti deipreferiti nell'...Sono in partenza proprio il giorno di Santo Stefano: Jannik, Riccardo, Dalibor e Claudio . Sinner e il team Piatti si imbarcano per Sydney dove è ...