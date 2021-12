The Voice Senior | la moglie di Alvaro Vitali bocciata dai giudici E l' attore reagisce così

(Di sabato 18 dicembre 2021) Irruzione a sorpresa a The. Nella puntata di venerdì 17 dicembre, sul palco del talent di RaiUno si è presentato, in...

Advertising

deltarulez1 : @mrsincoerenza Hahahahahahah il gfvip ha chiuso dopo l'una,e solo allora e' leggermente salito.A parita' di tempi e… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv venerdì 17 dicembre 2021, The Voice Senior 18.7%, GF Vip 19.6% - SMSNEWSOFFICIAL : @THEVOICE_ITALY SENIOR: I TALENTI SCELTI DAI QUATTRO GIUDICI NELLA QUARTA BLIND AUDITION @antoclerici @OriettaBerti… - regole_senza : @Patrizi08587604 @fabiofabbretti Esempio del classico telespettatore di Rai Uno e di quella roba x vecchi che è The Voice Senior... - AndjaVlajina : RT @THEVOICE_ITALY: Una voce raffinata e un’interpretazione sentita hanno reso l’esibizione di Barbara Errico il perfetto omaggio al grande… -

Ultime Notizie dalla rete : The Voice

Dal palco dell'imprenditoria a quello della musica in tv. E' la storia del noto imprenditore di Lugo Giacomo Sebastiani che venerdì sera si è esibito su Raiuno nella trasmissione 'senior', il talent musicale riservato agli 'over 60', davanti ai giudici Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Orietta Berti. E' stata una veste inedita quella del vicepresidente ...Redazione Sorrisi Rai1Senior : 3.553.000 spettatori (share 18,7%). Canale5 Grande Fratello Vip : 2.989.000 spettatori (share 19,6%). Italia1 Le Iene presentano: Due anni di Covid: 945.000 spettatori (share 6,2%). ...Irruzione a sorpresa a The Voice Senior. Nella puntata di venerdì 17 dicembre, sul palco del talent di RaiUno si è presentato Alvaro Vitali, ...Gf Vip 6 Vs The Voice Senior: ecco chi ha vinto la quarta gara di ascolti. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.